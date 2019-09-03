【逃犯條例】中國使館職員涉擾亂「人鏈活動」　立陶宛傳召華大使

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）8月23日有民眾舉行聲援「香港之路」築人鏈活動的集會，期間有中國駐當地使館職員上街反對，被當局指「涉及組織非法行動」。 立陶宛外交部9月2日表示就事件傳召中國駐當地大使並提出抗議。中國大使館隨後發表聲明，否認有任何擾亂公共秩序。

維爾紐斯數百民眾集會及組成人鏈，聲援同日在香港舉行的築人鏈活動。期間有手持中國國旗的華人到場反對，警方其後以擾亂公共秩序，向2名中國籍人士罰款。

立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）表示，部分中國外交官「比起應有的更活躍」，又指部分外交官越了界，行為與其外交身份不相容。他稱，當局對此感到遺憾，敦促中方確保同類行為不會再出現。

中方否認擾亂公共秩序 指行動自發

中國駐立陶宛大使館發聲明指，否認有任何擾亂公共秩序，認為有關舉動是中國公民自發，對少數反華人士支持香港暴徒表達不滿，又希望那些玷污中國政府的事件不會再發生。

波羅的海3國1989年約200萬民眾手牽手組成逾600公里的人鏈，表達爭取自由的訴求，是次活動被稱為「波羅的海之路」（The Baltic Way）。在近日香港反修例示威中，在示威者發起類似的「香港之路」集會。