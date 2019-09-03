俄軍事防線即將完成關鍵一環　擬對抗美國核戰力

據日媒獲取的俄羅斯當局內部文件顯示，俄羅斯將於近期完成遠東島嶼防線，意圖在對抗美國核戰力基地的鄂霍次克海，排除他國艦隊的進入與干涉。

據日本共同社當地時間9月2日報道，該社2日取得了俄羅斯當局內部文件，獲悉了俄方將在日俄爭議領土北方四島（俄羅斯稱南千島羣島）和千島列島推進的2019年軍備計劃概要。內部文件標註的時間為2018年12月。

計劃寫明在千島列島的兩島部署新型岸基反艦導彈「Bastion」，射程覆蓋遠東勘察加半島至北海道的「防線」預計近期完成。文件內容顯示，基於總統令，2019年把Bastion導彈從勘察加半島移至千島列島北部的幌筵島和中部的鬆輪島，並在鬆輪島設置針對艦船的雷達基地和航空部隊。

關於在千島的兩島部署導彈，俄當局人士稱「已運抵島內，目前正為運用進行準備」。日本政府一直反對在北方四島周邊增強軍備。

共同社還提到，該社採訪已於2018年底獲悉了防線構想。俄方2016年把岸艦導彈運至北方四島中的擇捉島和國後島，已開始運用。據稱為2018年夏天以後制定的另一份文件顯示，通過2020年在千島的兩島追加部署導彈，將構築起「沿着連續島嶼的統一防衛體系」。

日本政府相關人士指出：「俄羅斯在加強批評美國構築導彈防禦網的同時，也正切實強化本國的防禦體系。」共同社認為，俄羅斯部署遠東島嶼防線意在阻止他國艦隊進入作為對抗美國核戰力基地的鄂霍次克海。

共同社還認為，俄羅斯從戰略上十分重視在其有效控制下的北方四島以及千島列島，而且正在加緊完成實戰部署，文件印證了這一事實。日俄首腦會談舉行在即，這或將導致包括北方四島領土問題在內的和平條約談判變得更加艱難。

據英國路透社9月2日報道，日本首相安倍晉三稱其計劃於當地時間9月4日至6日在俄羅斯符拉迪沃斯託克舉行的東方經濟論壇上與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。安倍表示，他希望期間就和平條約的談判和在日本北部北海道附近俄羅斯控制的四個有爭議島嶼上的聯合經濟活動取得進展。

俄羅斯塔斯社8月31日也援引俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的話說，俄羅斯和日本的和平條約問題將成為東部經濟論壇期間領導人討論的議題之一。不過，烏沙科夫重申，俄方就締結和平條約的立場沒有變，不會就領土爭議作任何讓步。

日俄首腦2018年11月一致同意以寫明移交北方四島中色丹島和齒舞群島的1956年《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約談判。不過，據共同社指出，普京把移交後美軍進駐的可能性和日本引進陸上部署型導彈攔截系統「陸基宙斯盾系統」視為問題，要求日方消除其對日美安保的疑慮。