英國工黨領袖郝爾彬支持提前大選　前首相貝理雅警告是陷阱

英國工黨黨魁郝爾彬9月2日表示，希望提前大選，瓦解首相約翰遜虛假和民粹主義的陰謀，重申支持阻止無協議脱歐的行動。工黨前首相貝理雅則警告，提前大選是「陷阱」。

工黨前首相貝理雅則警告提前大選是「陷阱」。（AP）

郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，工黨將會盡一切所能阻止約翰遜（Boris Johnson）在無協議的情況下帶領英國脱歐，意味將會在3日國會復會時，支持阻止無協議脱歐的「立法行動」。他指，工黨希望提前大選，讓英國人民能夠決定自己的未來，又提到不信任動議和提前大選均是考慮的選項。

貝理雅（Tony Blair）指，如果約翰遜將無協議脱歐和郝爾彬問題於大選中混為一談，他有可能於大選中取勝，因為即使大部份人反對無協議脱歐，部份人或更害怕由郝爾彬出任首相。他警告，脱歐前舉行大選是「陷阱」，如政府希望提前大選，工黨應投票反對。

路透社2日引述英國政府高層消息指，如果反對派議員成功通過阻止硬脱歐的法案，破壞英國與歐盟的談判能力，約翰遜便會於9月4日，在國會動議和表決提前在10月14日舉行大選，並且指議員要注意支持立法阻止硬脱歐的後果。

英國天空新聞電視台（Sky News）報道，約翰遜向保守黨黨員強硬表示，若有任何議員在脱歐問題上投票反對政府的話，將會被踢出黨。