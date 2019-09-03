【中美貿易戰】特朗普警告中國別想拖延談判至2020年

美國總統特朗普9月3日在社交網站表示，他相信中國會很想與一個新的美國政府談判，但他警告中國別想拖延談判至2020年美國大選，稱「想想若我連任了中國會怎麼樣，談判會變得更加難！」

特朗普認為美方在與中國的談判一事上做得很好（Getty Images）

特朗普（Donald Trump）在Twitter發文稱，美方在與中國的談判一事上做得很好，他稱，相信中國會很想與一個新的美國政府談判，他形容這樣的話中國將可以繼續「搶劫」美國每年6000億美元。

....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China』s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019

但他警告中國別想拖慢談判，指目前（距離美國大選）尚有多個月時間，可以造成大量工作流失，他稱「想想若我贏了（即連任）的話，中國會怎麼樣，談判會變得更加困難！」他又指，同時中國的供應鏈會崩潰，並會流失生意、工作機會與金錢。

特朗普過去已不止一次公開指控中國讓美國每年「損失」5000億至6000億美元，他所指的是中國出口到美國的商品總額。