【中美貿易戰】特朗普警告中國別想拖延談判至2020年

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普9月3日在社交網站表示，他相信中國會很想與一個新的美國政府談判，但他警告中國別想拖延談判至2020年美國大選，稱「想想若我連任了中國會怎麼樣，談判會變得更加難！」

特朗普認為美方在與中國的談判一事上做得很好（Getty Images）

特朗普（Donald Trump）在Twitter發文稱，美方在與中國的談判一事上做得很好，他稱，相信中國會很想與一個新的美國政府談判，他形容這樣的話中國將可以繼續「搶劫」美國每年6000億美元。

但他警告中國別想拖慢談判，指目前（距離美國大選）尚有多個月時間，可以造成大量工作流失，他稱「想想若我贏了（即連任）的話，中國會怎麼樣，談判會變得更加困難！」他又指，同時中國的供應鏈會崩潰，並會流失生意、工作機會與金錢。

特朗普過去已不止一次公開指控中國讓美國每年「損失」5000億至6000億美元，他所指的是中國出口到美國的商品總額。

【中美貿易戰】特朗普對協議愈來愈悲觀
特朗普：對華貿易戰打得成功且超值　不想當中國的僕人
中美皆小心翼翼徵税三分之一　新加坡警告特朗普斷掉中國鏈很危險
美專家：中美無協議　特朗普也能成功連任
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。