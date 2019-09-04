【英國脱歐】在野黨阻「硬脱歐」首關成功　約翰遜動議提前大選

英國國會下議院9月3日通過緊急辯論後，加上在保守黨議員倒戈下，在野黨以328票對301贏得控制國會議事控制權，並將可以提出阻止無協議脱歐的法案。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，他將馬上動議提前大選。

結果出爐後，約翰遜發表演講，稱這次表決將會帶來後果，認社國會正處於破壞任何脱歐協議的邊緣。他重申，自己不希望提前大選，但稱如果國會將表決暫停與歐盟的談判，以及迫使開啟另一個可能長達數年的無意義脱歐延期，則提前大選是唯一的解決方法，又指公眾將有機會決定誰人前往歐盟並帶領國家向前。

他表示，相信自己能夠與布魯塞爾達成協議，又指如果有需要，會在10月31日以無協議方式脱離歐盟。他稱工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）兩年來一直乞求大選，而他會於晚上根據《英國定期國會法》（FTPA）提出提前大選的動議。此前有英國傳媒報道，約翰遜將尋求在10月14日舉行大選。

郝爾彬表示，國會內對無協議脱歐並沒有共識，又指如果約翰遜對其脱歐政策有信心，應該為此展開一次公投，並稱他應該嘗試在提前大選舉前，先通過押後脱歐。

愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）接受國家廣播電視台（RTE）訪問時表示，歐洲理事會和歐盟委員會已指出，如果需要延長脱歐期限，便需要有非常明顯的政府理由，但暫時還未看得到。