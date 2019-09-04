彭斯再呼籲盟友封殺華為 華為逆勢拿下50多份5G合同

美國一直以國家安全為由呼籲盟友不要使用中國科技巨頭華為的5G設備，在國際舞台上孤立華為，美國副總統彭斯在訪問歐洲時加大封殺華為的遊說力度。然而在此環境下，華為仍大有收穫。

美國副總統彭斯（Mike Pence）9月3日在美國駐愛爾蘭大使的官邸對記者說，為達成自由和公平的雙邊貿易協議，美國將繼續同中國談判。不過，彭斯話鋒一轉，說美國敦促愛爾蘭和所有歐洲盟友，拒絕可能破壞我們共享電信基礎設施安全的有關設備。

彭斯所指的是中國通訊科技公司華為生產的5G設備。彭斯說，「眾所周知，中國法律要求所有中國電信公司，向中國政府龐大的安全機器提供所有接觸華為網絡系統的數據」。

彭斯強調指出，我們認為，「美國的5G供應鏈中不得有不可信任的供應商。美國正在與全球各地電信公司合作，開發替代華為5G的新系統」。

美國一直稱華為可以應中國政府的要求為其設備安裝「後門」，將各國客戶的數據傳給中國政府。華為創始人任正非表示，華為無「後門」。

華為公司9月3日發佈措辭嚴厲的聲明，列出了美國政府打壓華為的「九宗罪」。

9月2日，彭斯訪問波蘭期間，波蘭和美國簽署了關於5G的共同聲明，要求對5G設備供應商進行更嚴格的審查，並需確認供應商是否受外國政府控制。有分析認為，這可能是針對中國企業的歧視性意見。

彭斯還將訪問英國，根據白宮之前的聲明，彭斯此行的目的在於「應對中國惡意影響力的威脅，包括5G網絡的發展。」

然而，在這種情況下，華為在國際舞台上仍有很多收穫。華為董事、戰略研究院院長徐文偉9月3日在一次會議上表示，華為在全球範圍內已獲得50多個5G商用合同，發貨20多萬個5G基站。其中，28個來自歐洲，11個來自中東，6個來自亞太，4個來自美洲，1個來自非洲。

值得一提的是，華為這50多份合同中有一半多來自歐洲，這可能令美國十分失望了。