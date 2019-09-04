南非仇外情緒高漲引發騷亂致5死　總統譴責暴力行為

南非約翰內斯堡（Johannesburg）和首都比勒陀利亞（Pretoria）連日爆發針對外國企業的抗議，洗劫商店並縱火。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）9月3日批評，暴力行為完全不能接受。

防暴警察投擲催淚彈，驅趕洗劫商店的民眾。（AP）

拉馬福薩表示，南非是反對仇外的國家，不會容許亦不能容忍針對其他非洲國家人民的攻擊。他指，有人覺得外國人奪走自己的工作，但無論如何也沒有合理理由去攻擊他們、破壞他人財產甚至殺害他們，強調必須停止有關行為。

I condemn the violence that has been spreading around a number of our provinces in the strongest terms. I』m convening the ministers in the security cluster today to make sure that we keep a close eye on these acts of wanton violence and find ways of stopping them. pic.twitter.com/sizZkwIyPO — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) 2019年9月3日

約翰內斯堡和比勒陀利亞連續第三日爆發暴力衝突。警方發射催淚彈於和橡膠子彈，並投擲閃光彈，於多地共拘捕逾百人。警察部長採萊（Bheki Cele）表示，自9月1日晚爆發暴力衝突起，迄今已有5人死亡。

豪滕省總理David Makhura到約翰內斯堡的城鎮亞歷山德拉（Alexandra）視察，指警方有能力應付騷亂，毋須出動軍隊。

非洲多國政府呼籲居於南非的國民採取安全措施。埃塞俄比亞駐南非大使館建議國民關閉商店，直至回復平靜。贊比亞政府也警告貨車司機不要前往南非。尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）派出特使到南非，向拉馬福薩表達關注。