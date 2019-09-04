南非爆出竊聽風雲　政府承認監聽民眾通訊

非政府組織「隱私國際」（Privacy International）的報告披露，英國和南非政府截聽國民通訊，其中在南非，當局早在2008年已經有此舉動，而且途經當地的海底光纖亦成為監聽目標，南非政府承認報告內容，強調是以國家安全為考慮。

該報告指，事緣於2017年，南非一間非牟利新聞調查機構amaBhungane發現，其中一名編輯索萊（Sam Sole）在2008年被南非國家安全局（State Security Agency，SSA）等部門監聽電話通訊，情況維持至少六個月，於是amaBhungane控告南非政府，揭露更多SSA的監聽計劃。

SSA前總監弗雷澤（Arthur Fraser）為聽證會提交書面陳述，指監聽計劃由國家情報優先架構（National Intelligence Priorities，NIP）提出，針對即時和潛在威脅，另外包括掌握有組織犯罪及恐怖份子活動的情報，以及大規模收集食品、水源安全及非法資金流向等消息。供詞亦指監聽行動早在2008年已經出現。

美國中央情報局前僱員斯諾登（Edward Snowden）曾披露多份機密文件，揭發美國等多國政府的監聽計劃。（Getty Images）

難以分辨通訊來源

隱私國際的報告提到，南非政府在監聽過程中截取大量經海底光纖的通訊，但報告沒指出當局是向個別還是所有海底光纖收集記錄。

SSA稱，這些行動都是針對危害當地的外國通訊，但當局承認在沒有人為干預因素下，根本無法分辨哪些通訊是來自海外，換言之SSA在沒得到南非民眾的同意下監視他們的通訊，因此有關行為可能非法和違憲。

更令人憂慮的是，SSA表示這種行為已是國際「慣常手段」，意味大家早已墮入監聽網中。