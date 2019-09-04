YouTube侵兒童私隱　母公司Google遭罰1.7億美元　關注組織：太少

影片網站YouTube涉嫌違反美國的保護兒童私隱條例，遭美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）調查，至9月4日，YouTube所屬的母公司Google同意繳交1.7億美元（13.3億港元）罰款，打破FTC在處理有關兒童私隱個案的民事罰款紀錄。但有關注組織認為，金額對Google這種大公司來說，仍然是太少。

YouTube被控涉嫌非法收集兒童資料（Getty Images）

YouTube被控涉嫌非法收集兒童資料，包括在未取得對方父母的同意下，透過識別碼追蹤他們的瀏覽紀錄等，違反《兒童網上私隱權保護法》（Children's Online Privacy Protection Act，Coppa）。

多間美國媒體報道，母公司Google同意繳交1.7億美元的罰款，當中1.36億美元會交給FTC，另外3400萬美元會交給紐約政府。FTC以3對2的票數，同意與Google的和解安排。

根據協議，YouTube也同意未來在收集或分享有關兒童的姓名、相片等個人資料時，須先取得其父母同意。YouTube並同意設立系統，讓頻道自行申報有關兒童的內容，系統便不會把的具針對性的廣告放進影片內。

關注組織：罰太少

雖然Google遭罰過億美元，但《紐約時報》報道，關注兒童組織認為Google作為全球財雄勢大的公司，這樣的罰款金額仍是太少，未能保護兒童私隱，又指Google目前同意的僅是符合保護兒童私隱條例。該報引述數碼民主中心（Center for Digital Democracy）行政總監切斯特（Jeffrey Chester）指，「這僅是要求Google符合法例，是無意義的制裁。」