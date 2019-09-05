美國加碼制裁運油網絡　伊朗解禁研核計劃

美國財政部9月4日發表聲明，指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等指使一個航運網絡，透過出口以億美元計的石油而從中獲利，華府宣布制裁該網絡相關的機構及人士等。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）同日宣布，實施第三輪停止履行《伊朗核協議》承諾的措施，解禁研究核子計劃。

華府指，伊朗蘭革命衛隊屬下的聖城旅（Quds Force）指揮官等，以及一間與伊朗及黎巴嫩官員有關的印度企業邁赫迪集團（Mehdi Group）涉嫌操縱一個航運網絡，向敘利亞總統巴沙爾（Bashar Assad）政府出售石油。美國官員指，聖城旅及與獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）從中獲利，單在2019年春天便獲得超過7.5億美元。

美國外國資產控制辦公室（OFAC）宣布將這個航運網絡有關的16個機構、10名人士、11艘輪船列入黑名單，制裁並凍結其在美資產。華府還發布一項新的國際航運建議，內容涉及IRGC使用「詐騙行為」以違反美國對伊朗石油銷售的制裁，並警告與黑名單上實體做生意的人士「正暴露在美國制裁之下」。此外，華府還會提供1500萬美元的獎賞，鼓勵提供IRGC及聖城旅的財務信息。

這次是繼美國3日對伊朗太空機構實施制裁後，最新一波在「極限施壓」政策下的制裁。美國國務院伊朗事務代表胡克（Brian Hook）表示，將不會就法國的計劃，對德黑蘭政府給予任何例外或豁免。

伊朗總統魯哈尼同宣布，採取第三輪「解禁」行動，下令伊朗原子能組織（IAEO）「即時重啟所有核研究與開發，並放棄一切相關的核協議承諾」，並提到6日將啟動研發離心機。伊朗7月間已中止另外兩項承諾，分別是將濃縮鈾的存量保持在300公斤以下，以及濃縮鈾的純度不超過3.67%。