英首相遭兩連擊：禁硬脱歐法案獲通過 提前大選動議被否

英國首相約翰遜試圖觸發提前大選的努力遭遇失敗，他所提倡的無協議脱歐策略也再次遭受打擊。

綜合媒體9月4日報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）當地時間9月4日晚在國會再遭遇重大失敗，反對派議員和保守黨「反水」議員最終以327票對299票的優勢通過法案，禁止無協議脱歐。約翰遜隨即動議在10月15日提前大選，但在工黨棄權下遭否決。

據英國廣播公司（BBC）、英國天空新聞和路透社等多家英國媒體4日報道，在當地時間9月4日的國會的三讀表決中，工黨要求約翰遜尋求推遲脱歐的法案獲327票支持、299票反對獲通過。約翰遜批評結果破壞對歐盟談判，動議提前大選，並稱︰「國民必須決定，應該由反對黨領袖、抑或是我去和歐盟談判。」但在未獲工黨支持下，提前大選的動議僅獲298票支持，未獲得三分之二的足夠票數。

獲得通過的法案規定，禁止首相在10月19日之要求國會保證同意無協議脱歐或得到國會授權無協議脱歐。一旦該截止日期過去，首相須要求將英國脱歐日延長至2020年1月31日。如果歐盟以不同日期作回應，首相將有兩天時間接受該提議。在此期間，國會——而非政府內閣——將有權拒絕歐盟的要約。該法案還要求內閣大臣們在接下來的幾個月內向下議院報告脱歐進展，以為國會提供更多機會來控制脱歐時間進度。

據悉，英國每五年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若是提前大選，國會將解散，正在進行中的立法都會中止。不過，工黨、蘇格蘭民族黨和自由民主黨都不同意現階段提前大選。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Bernard Corbyn）表示，約翰森提出提前大選，就像是「把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后」，而毒藥就是無協議脱歐。郝爾彬9月4日還在一條最新推特中表示，在「徹底排除無協議脱歐」之後，才同意提前大選。

約翰遜在失敗後講話時指責郝爾彬拒絕支持擬議的選舉，並指「這是歷史上第一次反對派投票表明對政府有信心，拒絕舉行大選……我只能猜測他猶豫不決的原因，顯而易見的結論是他擔心自己不會會贏。」

約翰遜辯稱，緊急選舉是擺脱使英國政治過去三年陷入癱瘓的脱歐僵局的唯一出路。

同日，歐盟高層消息向法新社表示，對英國能在10月31日前談得成新協議，信心不大。該名官員稱：「要假設在十月底前的幾天內，就可以擬好協議草案、完成談判、獲歐盟峰會支持、再先後獲歐洲議會和英國國會認可，似乎是個很『異想天開』的假設。

幾經拖延後，10月31日是英國脱歐的最後期限，約翰遜致力於硬脱歐，即便沒有協議也要帶領英國脱歐，美國方面也支持約翰遜的強硬政策，然而英國議會再次扮演了的攔路虎的角色，約翰遜能否如願已然是個問號。