美訪華議員向政府傳達中方想法　特朗普：要真協議不要假協議

中美貿易戰9月份再次升級，兩國9月的談判日期也仍未敲定。在此背景下，與特朗普關係密切的議員訪問了中國，並向美國政府傳遞了中國的想法。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月4日在白宮召開記者會，向記者通報颶風「多裏安」的最新進展。在記者會期間，特朗普被問到中美貿易戰一事。

有記者問：「參議員戴恩斯（Steve Daines）和珀杜（David Perdue）剛從中國回來，他們在中國會晤了中國國務院副總理劉鶴。你同意了這次會晤嗎？這次會晤有用嗎？」

對此，特朗普回應說：「我同意了，我的人同意了這次會晤。中國要求舉行這次會晤。他們非常尊重參議員戴恩斯和珀杜，我也是。他們是我的朋友，他們是偉大的參議員，乾得很棒。我知道這次會晤，我批准了這次會晤。他們所說的就是，我們真的獲得了兩黨支持。」

特朗普還說：「這份支持是非常認真的，我們不是在耍伎倆。這就是參議員戴恩斯和珀杜傳遞的信息，傳遞的非常堅定。他們完全獲得了我的同意，在出發前，他們也同萊特希澤（Robert Lighthizer）大使以及姆努欽（Steven Mnuchin）部長談了這次訪問。」

當被問到這次訪問是否有幫助時，特朗普說：「他們告訴了我中國的態度，他們說中國想要做一些事情。我知道他們想做一些事情，他們正經歷數十年來最糟糕的一年。他們的供應鏈正在崩潰，這對他們而言非常糟糕。他們損失了300萬個就業崗位，就業機會轉移到了越南以及其他地方，包括美國。」

特朗普還說：「如果我是中國，我會想要達成一份協議。他們想要達成一份協議。看看我們能否達成一份真正的協議，而不是一份假協議，就像那些假媒體。一份真正的協議。好嗎？」

中美貿易戰9月份再次升級，兩國互向對方加徵了新的關税，兩國原本計劃好的9月份華盛頓談判也遲遲難以敲定。在此背景下，美國議員戴恩斯和珀杜本週率團訪華。據悉，珀杜與特朗普關係十分密切，《華盛頓郵報》此前報道稱，知情人士透露說，特朗普經常與共和黨參議員珀杜通電話。

值得一提的是，戴恩斯和珀杜訪華時獲得了中國國務院副總理劉鶴接見。北京時間9月3日，劉鶴會見了他們。劉鶴表示，中美關係關乎世界的穩定與繁榮。中方堅決反對貿易戰，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。希望雙方加深相互理解，求同存異，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決問題。

戴恩斯、珀杜表示，美中關係十分重要，不願看到雙方經貿衝突，願為增進彼此了解、促進雙邊關係發展繼續發揮積極作用。

這兩位議員的訪華之行能否給陷入停滯的貿易談判添加新動力仍有待觀察，但是從特朗普的表態來看，他們起碼起到了傳遞信息的作用。據悉，中國8月23日宣布將對美國750億美元的商品加徵關税，以反擊美國新關税後，特朗普十分憤怒。據美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）9月3日報道稱，特朗普曾打算讓對華商品徵税比例翻倍，但是被萊特希澤和姆努欽阻止了。

與此同時，據彭博社報道，中美9月份的談判日期仍未確定，因為兩國互向拒絕了對方的要求：美國要求就下一輪對話設置一些範圍，中國要求推遲新關税。