美中10月初舉行代表級會晤　白宮9月4日得知消息歡呼起來

美中貿易代表9月4日通電，在會晤談判日程安排上取得突破進展，白宮當晚得到這一消息時，官員們的第一反應是歡呼、喝彩。

中國商務部官網發佈聲明稱，北京時間9月5日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

美國《華爾街日報》9月4日消息稱，白宮確認通電和代表級別會晤數週後將在華盛頓舉行，及副代表級別官員將在9月中旬做鋪墊性質的合作。

消息還稱，當天晚間，白宮官員們得知談判日程確認的消息時的反應是歡呼、喝彩，白宮官員稱，能夠看到北京願意直接展開磋商，就已經是個積極的信號。但官員們還說，目前不明確接下來的數次談判是否能夠促成突破性進展，不過，他們說很期待北京準備帶到華盛頓談判桌的是何條件。

白宮對下一次聚會等得很焦灼。美國國務院官網消息稱，美國務卿蓬佩奧8月27日接受美國廣播公司（ABC）虛擬頻道RTV6電視台採訪時指出：「特朗普（Donald Trump）總統希望儘快簽署協議。我認為，在與中國的談判中已經取得了實際進步，」但蓬佩奧也說，無法給美中會晤提供期限或時間表。

特朗普甚至編造了「中國周末兩次致電」的謊話。美國彭博社9月2日文章指出，特朗普總統只是在努力做出美中談判進展得還不錯的樣子，以平息金融市場風浪，但事實並非如此。美國有線電視新聞網（CNN）消息稱，特朗普的助手們私下承認，在8月24日至26日的周末，中方確實沒有像特朗普8月26日在七國集團（G7）峰會發佈會上所說的那樣「兩次致電」；相反，兩名官員透露稱：「特朗普急着傳遞積極信號以提振股市，因而將中國國務院副總理劉鶴的言論與來自中方的直接通話混為一談。」

令人有些尷尬的是，下一次美國抬高對2,500億美元中國商品徵税比例從25%到30%，在10月1日生效，預計或將在美中面談之前。