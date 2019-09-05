特朗普承認發動貿易戰殃及美股 美媒：這是他最明顯的一次退讓

特朗普（Donald Trump）日前在接受採訪時承認，如果美中沒有貿易戰，美股要比當下高出10000點，美媒認為，特朗普的這句表態是他在貿易戰中最明顯的一次退讓。

特朗普對貿易戰的表態反覆無常。（VCG）

美國總統特朗普9月4日就美中貿易戰表示：「如果我對中國什麼都不做，我的股票市場，我們的股票市場會比現在高10000點，但有人不得不這樣做。對我而言，這比經濟更為重要。得有人對中國做些什麼，必須要做。」

特朗普的這番言論引發外界關注，《華盛頓郵報》認為，承認美國股市會因對華加徵關税而受到打擊，這或許是特朗普在貿易摩擦期間「最明顯的退讓」。

報道認為，隨着美國經濟放緩的潛在迹象增加，特朗普的上述說法是一個「微妙但值得注意的」轉變。

幾個月來，特朗普都在宣傳貿易摩擦的好處。然而近段時間特朗普口風開始出現轉變，8月20日，特朗普暗示，美國可能出現的短期經濟衰退，是他對華挑起貿易摩擦的代價。

他說：「如果我不和中國搞事，我的生活會輕鬆很多。」 但他依然表示不管「可能陷入兩個月經濟衰退」對美國是好是壞，「短期內這都不重要」。

此外，特朗普還推遲對華加徵關税，理由是為了避免影響美國人節日購物。他說：「為了以防萬一關税可能對普通人產生影響，我們將關税推遲，這樣就與聖誕購物季無關了。」

《華盛頓郵報》當時指出，特朗普使用了「以防萬一」和「可能」等措辭，與此前其堅稱「中國正在為關税付出全部代價」相比，已經發生了顯著的變化。

小布什（Georger Bush）政府的前經濟學家利維（Phil Levy）說。「我認為，特朗普政府似乎正在撤退。」

而特朗普這次終於承認對華加徵關税打擊到美國股市，在《華盛頓郵報》看來，是他在貿易摩擦期間「最明顯的退讓」。

長期以來特朗普都通過股市來標榜其政績，近段時間由於美國股市表現不佳，特朗普將炮火對向了美聯儲，甚至稱其為「美國真正的敵人。」

不過，據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）分析師的報告稱，在特朗普經常發推特（Twitter）的日子，股市一般都是負收益，即下跌。

美銀美林分析師在一份報告中表示，該公司首席股票策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）在一份報告中寫道：自2016年以來，在特朗普發佈超過35條推文的日子（90%分位），股市回報率為-9個基點；而發佈少於5條推文的日子（10%分位），股市回報率僅為+5個基點。該數據具有統計學意義。

換句話說，當特朗普比平時發佈更多的推文時，平均而言股市就會下跌。

當特朗普談及貿易、美聯儲、政治選舉時，股市波動會加劇，該分析師表示。因為這些聲明會擾亂市場，給投資者帶來消極情緒。