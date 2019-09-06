津巴布韋前總統穆加貝逝世　終年95歲

津巴布韋前總統穆加貝（Robert Mugabe）在新加坡一間醫院逝世，終年95歲。

穆加貝的親信Jonathan Moyo在其推特（Twitter）帳戶發佈一則語焉不詳的推文，指出一朵鳥雲籠罩津巴布韋，並指上帝已收回什麼。該國執政黨津巴布韋非洲民族聯盟－愛國陣線（Zimbabwe African National Union-Patriotic Front）發言人Jealousy Mawarire亦在推文中指出，這是黑暗的一天。穆加貝有份創立民族聯盟－愛國陣線。

穆加貝的親戚據報在6日離開本國前往新加坡。穆加貝已在新加坡留醫一段時間，被指需要使用儀器維持生命。

出身貧困家庭的穆加貝本是一名中學教師，但在1960年踏上反英國殖民的運動，曾因此被控煽動叛亂罪而入獄11年。他出獄後帶領民族聯盟-愛國陣線繼續對抗英國。他最終在1979年成功，殖民政府讓津巴布韋獨立。1980年他當選該國第一位首相。

穆加貝有一段時間被視為該國抵抗殖民統治的象徵，然而他在實施一些德政的同時，也致力排除異己與固權。他在1987修改憲法讓自己得到解散國會及無限連任的權力。穆加貝此時已非什麼建國英雄，而是一名不折不扣的獨裁者。

穆加貝90年代推出土地改革方案，導致大量農場工人失業、農產品產量大幅減少。此外這政策亦導致該國遭受國際制裁，其經濟開始踏上崩潰之路。他沒有因此放棄，反而以瘋狂印鈔的方式解決問題，給果引發嚴重通貨膨脹。2008年該國通脹曾經達到過極為駭人的5,000億倍，迫使該國棄用本國貨幣，轉而使用美元。民眾生活苦不堪言，他卻在土地改革期間中飽私囊，將一大部份沒收得來的土地據為己有。

來到2017年，穆加貝解除有力問鼎總統之位的南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的副總統的職務，想讓自己的妻子格雷斯繼任，惟此舉引起軍方不滿，繼而發動政變，又將穆加貝軟禁。同年11月21日國會對穆加貝展開彈劾動議後不久，他向國會遞交辭職信，宣布即時辭去總統一職，結束為期37年的穆加貝時代。