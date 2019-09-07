孟晚舟案翻版　意大利應美國要求逮捕一名俄羅斯高管

意大利政府本週應美國要求，在機場逮捕了一名俄羅斯高管，美方指控其涉嫌「竊取」商業機密。俄羅斯總統普京譴責稱美國此舉「非常糟糕」，將損害俄美關係。

普京認為逮捕事件並不單純。（AP）

路透社9月6日報道，8月30日，俄羅斯聯合發動機公司（UEC）業務發展主管科爾舒諾夫（Alexander Korshunov）在意大利那不勒斯機場被捕，此前美國政府發出了逮捕令。

UEC業務包括生產民用和軍用飛機發動機等，是俄羅斯國有企業俄技集團（Rostec）旗下公司。

美國FOX商業頻道網站9月6日報道，美國聯邦調查局（FBI）本週指控57歲俄羅斯公民科爾舒諾夫與59歲意大利公民比安奇（Maurizio Paolo Bianchi）合謀，為一家俄羅斯國有企業「竊取」美國商業機密。其中，科爾舒諾夫是前俄外交部官員。

美國方面稱，比安奇曾就職於通用電氣航空公司（GE Aviation）的一家子公司，負責中國、俄羅斯和亞洲業務。之後，比安奇跳槽去了意大利公司「Aernova」，後者與UEC子公司「Aviadvigatel」簽訂了合同。2018年9月，美商務部已經以違反美國「國家安全」或外交政策利益為由，將UEC列入了「實體清單」。

如果被判合謀試圖竊取商業機密，他們將面臨最高10年監禁。

俄羅斯新聞機構稱，Rostec表示，科爾舒諾夫和UEC沒有任何不當行為。

意大利外交部則稱，對此案不能立即發表評論。

普京5日在俄羅斯遠東地區一經濟論壇上發表講話時說，這次逮捕看起來是由不公平競爭引起的：「這是一種非常糟糕的做法。在這件事上，我們正面臨不誠實競爭。」

他表示，UEC已經開發了一種新的俄羅斯發動機，並與一家意大利諮詢公司簽訂了合同。「這在全球是一種正常操作。這是與歐洲夥伴之間的公開商業合作。」