美國傳出多宗吸食電子煙死亡事件　「它」成為調查重點

美國近日爆出懷疑吸食電子煙引起嚴重肺病死亡的案件，截至9月7日，全國共有5人喪生，另外亦有超過200案懷疑個案。當局正調查電子煙與病人身體狀況的關係，其中產品內含有的維他命E乙酸酯（Vitamin E acetate）成為重點研究對象。

紐約衛生部門官員6日表示，截至5日當地共錄得34宗嚴重肺病個案，年齡介乎15至46歲，他們全部在病發前不久曾經使用至少一款含大麻的電子煙產品。衛生專員朱克（Howard Zucker）指，與電子煙有關的肺病個案在全國不斷上升。美國疾病控制與預防中心（US Centres for Disease Control and Prevention，CDC）的數字顯示，截至7日共有215宗懷疑個案，另外亦有多宗個案正在調查。

紐約州病人提供的樣本中，最少有一款含有維他命E乙酸酯，當地實驗室的化驗報告顯示，在含有大麻電子煙樣本內驗出非常高濃度的維他命E乙酸酯。因此當局重點調查兩者的關連，並指在部分糖果味產品驗出這種物質。

電力煙產品層出不窮，但美國近日就有最少5人懷疑吸用電子煙後患上肺病死亡，另外亦有至少215宗疑似與電子煙有關的肺病個案。（AP）

維他命E乙酸酯通常存在於保健產品，通常在食用或塗在皮膚時都是無害，惟其油狀特質在吸入時可能導致咳嗽、呼吸急促和胸痛等肺病個案症狀。另外它亦非紐約州醫療用大麻計劃批准的電子煙添加劑，而在測試過的尼古丁類產品亦沒有驗出維他命E乙酸酯。

CDC仍未確定哪種電子煙產品導致肺病，但指不少病人曾經吸食簡稱THC的四氫大麻酚和大麻產品。波士頓兒童醫院青少年濫用藥物監察計劃負責人利維（Sharon Levy）認為，電子煙內到底有甚麼物質、以及如何影響吸食者的健康仍是未知之數。她指就算在產品移除維他命E乙酸酯並不代表解決問題，希望民眾可以明白電子煙並非像廣告所聲稱的温和，並呼籲當局加強規管產品。

洛杉磯縣衛生部門指，截至9月6日，當地錄得12宗與電子煙有關的肺病個案，並有一人死亡。（AP）

紐約衛生部門呼籲，如果發現吸用電子煙後出現健康異常情況，應立即求醫，並強調吸用不明物質非常危險。美國食品及藥物管理局（FDA）亦正與CDC及各州份衛生部門合作找出原因。