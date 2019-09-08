伊朗直播翻兩番突破伊核協議鈾離心機數上限：深思熟慮的決定

伊朗核問題發言人當地時間9月7日宣布，已兑現突破伊核協議的第三步、啟動40台高速鈾濃縮離心機，並將繼續擴大規模。

美聯社（AP）消息稱，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）當天通過國家電視台直播新聞發佈會，身後是數台離心機。卡邁勒萬迪宣布，伊朗「放棄」伊核協議對鈾濃縮的限制，已經啟動20台IR-4型離心機（濃縮提取鈾的速度是IR-1的5倍）和20台IR-6型離心機（是IR-1的10倍），作為中止履行伊核協議部分條款的第三步。

卡邁勒萬迪說：「我們的決定是理性、堅定、經過深思熟慮的。」卡邁勒萬迪還補充道，伊朗已經具備生產豐度超過20%濃縮鈾的能力，將繼續推進增加核電站離心機數量的計劃。2015年簽署的伊核國際協議規定，協議生效後15年內，伊朗只能使用上限為10台的IR-4離心機，且生產的濃縮鈾存量上限為300公斤、豐度不得高於3.67%；伊方分別在7月1日和8日突破後兩項協議條款限制。

伊方此次是兑現了卡邁勒萬迪在7月8日公布的伊朗將每60天剔除一項伊核協議限制的決定。

此外在9月7日當天，伊朗國家電視台報道稱，正扣查一艘涉嫌走私的外國油船，並已拘捕船上12名菲律賓船員。目前船籍尚未公布。

美國特朗普（Donald Trump）政府先是在2018年5月退出伊核協議，進而恢復對伊朗經濟制裁，盟友英國7月在直布羅陀海峽扣押伊朗「格雷斯1號」（Grace 1）油輪後，美國又開始以「海灣護航國際戰略聯盟」的由頭向霍爾木茲海峽增派軍事部署。不過，「格雷斯1號」已在8月15日獲釋。

卡邁勒萬迪在9月7日發佈會表態時亦留有餘地稱，目前還沒有將鈾濃縮豐度提高到20%以上的必要，而且7日宣布的最新舉措「在一天內可逆」。卡邁勒萬迪透露，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）同伊朗原子能組織主席阿里·阿克巴爾·薩利希（Ali Akbar Salehi）將於9月8日在德黑蘭會晤國際原子能機構代理總幹事費盧塔（Cornel Feruta）。美國國家廣播公司（NBC）消息則稱，扎裏夫於8月25日造訪七國集團（G7）領導人峰會法國比亞里茨會場，扎裏夫的發言人稱，此行應法國外長邀請而來，目的是「繼續」伊朗和法國政府之間的伊核協議「對話」。