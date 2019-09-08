沙特撤換能源部大臣　首度由皇室成員擔任

沙特阿拉伯9月8日宣布，由阿卜杜拉阿齊茲親王取代法利赫成為新任能源大臣。這是沙特王室執政以來，首次由家族成員出任這個重要職位。

沙特阿拉伯9月8日宣布，由阿卜杜拉阿齊茲親王取代法利赫成為新任能源大臣。圖為2018年6月23日，法利赫在奧地利首都維也納出席新聞發布會。（AP）

半島電視台報道，外界廣為猜測的是，政府最高層不滿在國營能源公司沙特阿美（Aramco）進行首次公開招股（IPO）之前油價仍然低迷，對法利赫（Khalid al Falih）的表現不滿。

沙特通訊社（SPA）引述一份皇家法令報道有關消息。這是首次有沙特王室家族成員出任這個職位。自1960年來，沙特有過5位石油部長，沒有一位是皇室成員。

阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）是沙特國王薩勒曼的第4子，是王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）同父異母兄弟，包括英國《衛報》在內的媒體報道，兩兄弟並不親近。

阿卜杜勒阿齊茲1985年已擔任石油部長的顧問、1995年獲委任為石油部副部長。在石油部長納伊米（Ali al-Naimi）在任期間，阿卜杜勒阿齊茲擔任其副手接近十年。他之後擔任助理石油部長，直至2017年。阿卜杜勒阿齊茲在石油輸出國組織（OPEC）也有豐富的政策制定經驗，有份協助油組與非油組國家商討減產。

沙特8月設立工業和礦產資源部，將它與能源部區分開來，之後自2016年上任的法利赫，職銜從能源、工業和礦產資源大臣變成能源大臣。他本長期兼任的沙特阿美董事會主席職務，數天前亦被撤換。