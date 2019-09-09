【遊日注意】颱風「法茜」登陸千葉市　關東逾11萬人被勸撤離

強颱風「法茜」當地時間9月9日約清晨5時登陸東京以東的千葉市，預料會為東京附近地區帶來強風暴雨。東京都、神奈川、靜岡縣總計有5萬戶逾11萬人接獲「避難勸告」。

日本放送協會（NHK）報道，隨着法茜逼近，伊豆群島上錄得最高持續風速達到約每小時213公里。日本氣象廳警告低窪地區可能出現氾濫，呼籲民眾避免外出。神奈川縣箱根町、伊豆群島、靜岡縣天城山等地，8日晚上9至10時期間均錄得34.5毫米以上的降雨量。

報道指，大約45萬戶停電，超過一百班機取消。在早上8時前，山手線及中央線等首都圈的所有鐵路服務暫停。

當局警告，由於法茜的威力與2018年9月吹襲四國與近畿地方的強颱風飛燕相若，當局曾向東京都、神奈川、靜岡縣合共5萬戶逾11萬名居民發出「避難勸告」，另向神奈川縣、靜岡縣等地約110萬戶逾250萬人發出「避難準備資訊」。

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