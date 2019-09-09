【英國脱歐】約翰遜擬出招　以合法途徑阻止再押後脱歐

英國《電訊報》（The Telegraph）9月8日報道，如果下議院再次否決提前大選的動議，首相約翰遜（Boris Johnson）將會搬出方案，以合法途徑阻止任何再次推遲脱歐限期的行動。

報道指，約翰遜的主要顧問8日召開會議，制定策略以破壞國會3個月以來阻止無協議脱歐的努力。報道指，其中一個獲考慮的方案是，約翰遜會向歐盟發出信件，要求擴充《里斯本條約》第50條的內容，加入英國政府不想押後脱歐至10月31日之後的款項。

報道引述一名內閣消息人士稱，當有關信件完成，歐盟方面會反問原因，而英國政府便會回答：「我們沒有任何延長脱歐的原因」。歐盟早前曾表示，如果英國希望押後脱歐，需要有非常明確的理由。

下議院9月4日通過阻止無協議脱歐議案，內容指倘若英國與歐盟未能在10月19日達成協議，首相必須要求歐盟延長10月31日的脱歐期限。議案即將在9日完成立法程序。

路透社引述獨立電視公司（ITV）一名記者指，反對派議員計劃在9日要求國會召開緊急辯論，以迫使政府發布無協議脱歐的計劃文件，令約翰遜需要遵守法律。該名記者表示，反對派在8日稍晚的時候達成有關共識，報道指他們都十分希望看到政府發出文件，詳細評估無協議脱歐帶來的衝擊。