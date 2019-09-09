中美談判推遲到10月　納瓦羅：必須回到5月的協議草案

中美高官日前再次通話，原本定於9月的會談被推遲到10月份。對於10月份的談判，美國方面提出要求，要求回到5月份的協議草案。

美國雅虎財經在9月8日公布了對白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的獨家採訪。在採訪中，納瓦羅清晰地表明美國對下一輪美中貿易談判的期待。

納瓦羅在談到今年5月談判中的協議時表示，雙方已經達成一個長達150多頁的協議，在7個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方11次的談判，細節包括標點和段落。而那是雙方前行的基礎。納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）也曾指責中國在最後時刻背棄承諾，但中國否認，稱在沒有達成最終協議前沒有協議。中國希望將美國取消所有對中國產品的額外關税作為達成協議的前提，並且不想在外國壓力下對法律做出改變。

與特朗普一樣，納瓦羅也認為中國在承受美國加徵關税的全部負擔，因為中國出口商降低了價格，而中國的人民幣也貶值了15%。

納瓦羅堅稱，美國需要回到最初的協議，那7個方面，處理所有這些結構性問題。納瓦羅表示，特朗普總統在任內兩年半里，改變了美國對中國的理解，目前他在強硬應對中國方面得到跨黨派人士及公眾的有力支持。

與此同時，納瓦羅9月8日在接受Fox新聞採訪時也說，10月份的中美貿易談判將聚焦「重大結構性問題」以及「市場準入」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月6日在接受美國財經頻道CNBC和彭博電視採訪時表示，雙方在未來幾周會進行副部長級別的會談，確定議事日程和框架，之後於10月初在華盛頓舉行高級別貿易談判。不過，他表示，具體日期還未確定。

庫德洛說，美中雙方的貿易談判緊張關係有所趨緩，並且在農業、知識產權、網絡等各個領域展開了磋商。他說：「我方團隊願意回到5月談判中斷時的狀態。這是否可能有待觀察。」

在被問及白宮是否會考慮推遲把對2,000億中國商品加徵關税的税率從25%提升至30%時，庫德洛表示，有這可能，但他不想做任何推測。他表示，特朗普總統願意在談判過程中使用關税。他說：「我們想要看到結果。我們希望在短期內看到結果。如果我們看不到結果，我們會採取更多行動。但另一方面，如果我們在即將到來的這些會談中看到結果，那麼就會取得進展。」

與此同時，特朗普9月6日也再次在推特（Twitter）上談到貿易戰，他說美國經濟很棒，中國正經濟數十年來最糟糕的一年。

據悉，中美貿易戰持續了一年多，雙方也經歷了10多輪談判，並於5月份達成了一份協議草案，但是中國臨時修改了協議草案內容，刪去了很多內容，這讓華盛頓十分不滿，進而導致了後來貿易戰的進一步升級，貿易談判陷入僵局。華盛頓方面反覆直指中國背棄承諾，而中國方面則稱協議未達成前，任何變化都是合理的，華盛頓不必過度反應。

至於中國為什麼突然要修改協議草案內容，外界也是眾說紛紜。《日經亞洲評論》說，熟悉中美關係的消息人士指出，中國領導層認為，協議草案的一部分相當於「不平等條約」。所有那些被認為是「不平等」的條款都被刪除或修改。

雖然中美談判重啟，兩國代表約定10月份在華盛頓談判，但是對於協議草案，中國的態度仍然十分關鍵，兩國能否彌合分歧仍是個大問號。