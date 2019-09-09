5月談判破裂細節曝光　美國對華開始長期爭奪戰

白宮貿易顧問納瓦羅9月8日接受專訪，提出中美貿易代表要從5月談判時雙方幾乎達成的協議談起。美國智庫學者認為，美中的爭奪將持續數十年，只要華盛頓有足夠耐心，終將會獲勝。

5月談判發生了什麼

許多人好奇，中美經過了多輪談判仍未達成協議，雙方在10月又要如何向前推進？雅虎財經9月8日公布專訪內容顯示，納瓦羅（Peter Navarro）提到新的貿易談判還是得處理中國貿易「七大罪」: 知識產權竊盜、強制技術轉讓、商業機密竊取、傾銷導致美企破產、國企大量補貼、芬太尼、貨幣操縱等。

納瓦羅是華盛頓有名的對華鷹派，強調應該重新拿出5月中雙方初步達成的協議，認為當時已經「完全處理所有這些結構性問題」。稱「總統執政的兩年半中，改變了美國對中國問題的理解。目前在強硬應對中國方面，特朗普得到跨黨派人士及公眾的有力支持。」

納瓦羅堅持該協議是雙方繼續談的基礎，強調2019年5月第11次談判中，雙方其實已經達成一個長達150多頁的協議，段落和標點符號都談好了，但是北京最後並未同意簽署。不過中國方面否認類似指控。

德國之聲稱，美國商會國際事務負責人布萊恩特（Myron Brilliant）是多次參與美中談判的資深人士。

針對5月談判，布萊恩特認為雙方幾乎就要談成，但卻不幸破局。中國副總理劉鶴已經很努力居中協調，但最終決定者還是中國國家主席習近平。「他（劉鶴）回去報告時就變得有保留.....在美國沒有同意取消所有關税的情況下，中國就被要求做出這所有讓步。我認為，習近平覺得這項協議不公平。」

布萊恩特指出，習近平希望雙方可以談成，但如果北京以為選舉結束再談會更有利，那是失策。「無論特朗普總統還是民主黨獲勝，中國都將面臨同樣的難題。從現在開始的16個月，談判不會變得更容易......事實上，可能會更困難。」

中美鬥爭將曠日持久

美國總統特朗普（Donald Trump）堅持認為，中國正在承擔貿易戰的代價。但是其高級顧問庫德洛（Larry Kudlow）說，美中這兩個經濟超級大國的爭鬥可能會進行很多年。「美中貿易戰類似1980年對蘇聯的冷戰，是一場曠日持久的較量。」

美國政治評論員羅伯特·D. 卡普蘭（Robert David Kaplan）也認為，美中的爭奪將持續數十年。其中雙方軍事角力將是21世紀的決定性事件，未來中國將會成為比俄羅斯更可怕的對手。不管美中兩國能否達成貿易協議，中美關係今後只會變得更糟。

不過，美國學者亨特·馬斯頓（Hunter Marston）認為用冷戰模式描述今天的美中地緣政治現狀並不貼切，如今的世界安全環境遠比冷戰時期更温和。美中關係到目前為止一直是非暴力，競爭主要侷限在經濟和技術領域。而在中國覺得有足夠力量為地區提供安全之前，中國仍然是美國主宰秩序的受益者，儘管這是一種逐漸衰落的美國主宰。