消息人士：博爾頓和蓬佩奧關係全面惡化　兩人很少交流

特朗普政府內部一直矛盾重重，據美國媒體透露，國務卿蓬佩奧與國安顧問博爾頓的關係近來全面惡化。

美國有線電視新聞網（CNN）9月6日報道稱，六名消息人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）國安團隊高層之間醖釀已久的緊張關係，已經演變為全面的敵對關係，這導致了博爾頓（John Bolton）領導的國家安全委員會工作人員與政府其他部門之間出現嚴重脱節。

報道稱，雖然博爾頓和美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的矛盾已有數月了，但是近來事態有所惡化。三名消息人士說，博爾頓和蓬佩奧在正式會議之外很少說話，在近幾個星期裏甚至互向沒有說過一句話。

報道稱，這就把白宮和國務院之間的關鍵協調工作留給了下屬。

報道稱，博爾頓和特朗普的代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）也有裂痕，馬爾瓦尼負責白宮西翼。馬爾瓦尼近幾個月來因意識形態分歧與博爾頓發生衝突，同時還試圖疏遠這位危機四伏的國安顧問。

馬爾瓦尼甚至還在他的團隊裏添加了一名國家安全問題專家，並讓他擔任總統的助理，這是白宮西翼最高級別的頭銜。此舉能讓馬爾瓦尼繞過博爾頓插手國安事務。

特朗普並沒有表明他是否擔心他的團隊裏的這些爭端。事實上，他過去曾說過，當他的助理們有意見分歧時，他很享受。

CNN 5月份的時候也報道說，有四位消息人士透露，在伊朗、朝鮮及委內瑞拉等一系列國際問題上，博爾頓一直與蓬佩奧在爭奪影響力，這使得兩人之間緊張關係正在加劇。甚至在提到博爾頓時，蓬佩奧經常會「翻白眼」。

而這種「不合」並非來自政策上的分歧，而是各自的行事方式。報道稱，蓬佩奧認為博爾頓超越了國安顧問的角色，是在「越權」，還侵犯了他作為國家最高外交政策官的職權。

「好像博爾頓正在扮演國務卿，」一位消息人士說。

CNN還稱，在國土安全問題上，內部出現分歧的情況並不罕見，但目睹博爾頓和蓬佩奧發生衝突的消息人士表示，這種氣氛在白宮的國家安全會議中不斷蔓延。他表示，「分歧是存在，這些分歧也被注意到了」。

報道指出，在阿富汗問題上，博爾頓堅決反對與塔利班達成和平協議。而蓬佩奧和他的談判特殊專注於簽署一份和平協議。