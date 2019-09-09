英下議院將休會5周前夕　首相府重申不會延期脱歐

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人確認，下議院在9月9日後將休會至10月14日。然而下議院在休會之前，英國政壇在9月9日迎來繁忙的一天。

英國上議院9月6日通過「阻止無協議脱歐」議案，強迫政府如在未能於10月19日前通過脱歐協議，就必須押後脱歐日期。（Getty Images）

下議院9日晚上或10日凌晨會就政府提出提早在10月舉行大選的動議再度表決。與此同時一個用於阻止英國政脱歐的法案料在9日獲得通過，但約翰遜的發言人稱，首相不會支持任何無意義的延期，並認為議員應投票支持進行大選，以解決問題。

英國獨立電視台（ITV）報道，反對黨已準備聯合在9月9日提出要求國會緊急辯論，迫使政府公布硬脱歐計劃文件，同時迫使首相約翰遜跟隨阻止硬脱歐法案，向歐盟提出延期。

約翰遜在6日稱自己寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐，外界擔心他會不惜一切，即使觸犯法律也要令英國硬脱歐。

英國上議院9月6日通過「阻止無協議脱歐」議案，強迫政府如在未能於10月19日前通過脱歐協議，就必須押後脱歐日期。英女王9日簽署議案，讓它正式生效。根據該議案要求，若英國無法通過脱歐協議，約翰遜需最遲在10月19日前向歐盟要求延遲脱歐限期，避免英國自動在10月31日後無協議脱歐。