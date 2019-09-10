朝鮮願與美國9月底重啟談判　促美方提出新方案

朝中社9月9日報道，朝鮮副外相崔善姬表示，留意到美國高級官員近期再三公開稱準備好重啟朝美工作磋商，認為已給予美方已有足夠時間找出新盤算，故朝方願意在9月下旬恢復核談判。她強調，美方屆時需要交出一個符合雙方利益的方案，否則談判或會告終。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，留意到上述聲明，稱即管看看會發生什麼事，但於他而言，會談是一件好事。

崔善姬發表聲明指，朝鮮領袖金正恩2019年4月發表施政演說時表明，美國必須放棄現時的盤算，以新方式與朝鮮打交道，並指會耐心等候至2019年底。她認為，美國已經有足夠時間尋找能夠與朝鮮共享的新盤算。

聲明續指，平壤政府願意在雙方商定的時間及地點，在9月下旬與美國全面討論至今雙方商討的議題。她強調，相信美方屆時會提出能符合朝美兩國利益，和朝方能夠接受的對策。她警告，如果華府再次在得來不易的朝美談判工作中，再次擺出與新盤算毫無關係的舊劇本，兩國的交易或可能就此告終。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月8日表示，華府期望在數日式數周內與朝鮮重啟無核化會談，並指雖然朝鮮近期多次試射短程導彈，但認為金正恩沒有違反他向美國總統特朗普（Donald Trump）許下的承諾。