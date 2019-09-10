日本福島核電廠廢水槽將爆滿　環境大臣：要把輻射水倒進大海

東日本311大地震，福島核事故距今8年，福島核電廠仍未清理完畢。因儲水槽中即將爆滿，日本政府預料將部分受輻射污染的廢水直接排入大海。

4月安倍曾前往輻島核電廠視察，並只穿上西裝不穿保護服，以證福島已逐漸變得安全。（Getty Images）

日本環境大臣原田義昭9月10日表示，考慮了各種方案後，認為除把廢水排入大海外已無從選擇。儘管相對而言對整體環境影響相當有限，但廢水仍會污染沿岸，對漁業造成影響。

無法處理超重水

日本自福島核事故後，在當地儲存了超過100萬噸受污染廢水。雖然廢水已經過處理，但無法完全消除所有輻射物質，特別是超重水。超重水是由氫的同位素之一氚，取代氫所組成，具放射性。

東京電力警告，按目前儲存量廢水庫將在2022年爆滿，必需儘快尋找解決方案。但因再增設儲水槽無法解決問題，當局有意直接把部分廢水排入大海。

當地漁民抗議政府措施，認為這會把他們8年好不容易重建的漁業聲譽被瞬間破壞。

除日本國內，國外亦出現反對之聲。受日韓關係惡化影響，韓國近日多次針對日本輻射污染表達不滿。韓國8月一度召喚日本駐韓大使，要求解釋福島核電事宜，並質疑對2020年東京奧運運動員的安全。