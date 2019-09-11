華為高管：美國要達成中美貿易協議　就必須先與華為談

中美貿易談判前景未明，外界分析中國通信設備巨頭華為公司可能成為談判籌碼。而華為高管的最新表態似乎驗證了這一看法。

美國彭博社9月10日報道，華為公司首席安全官（CSO）珀迪（Andy Purdy）當地時間9月10日在匈牙利布達佩斯出席新聞發佈會時表示：「我能想象一個美國不與我們對話的貿易協議嗎？不，我不能。」

報道提到，華為已經成為中美緊張局勢的焦點，被一些人視為談判的籌碼。不過，美國總統特朗普（Donald Trump）9月4日在白宮對記者稱，美國現在不想在中美談判中談華為的問題。

美國極力在全球範圍內封堵華為。（VCG）

此外，珀迪還表示，相較於對華為構成的影響，美國對華為的制裁對美國企業和就業造成更大打擊。他指出，華為在2018年對美投資110億美元，全美約有4萬人的就業與華為業務有關。

珀迪還說，希望建立評價華為與競爭對手企業的「透明機制」，如果這一機制能夠建成，將可以「通過驗證來建立信任」。

美國政府以對安保構成威脅為由，呼籲美國及其盟友在5G無線網絡中勿使用華為設備。對此，華為否認有任何不當行為，並指責美國出於政治原因將其排除出去。

華為已經多次強調自身產品安全可靠。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）此前報道，珀迪8月初時表示，美國政府應該像對待諾基亞和愛立信一樣，對華為實施風險緩解計劃，其他通信公司對美國的安全威脅並不比我們低。珀迪表示：「來自不安全國家的安全威脅的確存在，這也是華為為什麼嚴格測試其產品，並使其都滿足國際標準。」

對於美國政府的華為5G危險論，珀迪駁斥稱，這種說法毫無根據，他強調華為只是中國的一家民營企業。珀迪還強調，其他通信公司對美國的安全威脅並不比華為低。

雖然美國一直呼籲盟友抵制華為，但據華為董事、戰略研究院院長徐文偉9月3日在一次會議上表示，華為在全球範圍內已獲得50多個5G商用合同，發貨20多萬個5G基站。其中，28個來自歐洲，11個來自中東，6個來自亞太，4個來自美洲，1個來自非洲。