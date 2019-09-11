六成美國民眾不支持特朗普連任　美國會醖釀彈劾行動

美國2020年大選的腳步越來越近，但是美國總統特朗普卻麻煩不斷，民意支持率下跌，眾議院又在醖釀彈劾行動。

綜合媒體9月11日報道，美國民主黨領導的眾議院司法委員會本週將投票，決定是否正式對特朗普啟動彈劾調查，不過目前該決議還在考慮中。

據路透社9月8日報道，一位不願透露姓名的消息人士說，委員會最快9月11日就上述事項作出表決。

報道稱，如果進展順利，該委員會今年年底前須決定是否向全體會議提出啟動彈劾特朗普的程序。

共和黨議員批評民主黨本次的彈劾做法有問題，且與上兩次彈劾總統的做法不同。因為此前的彈劾行動，都是由眾議院全體會議作出決定，其後才展開委員會調查。

有評論認為，民主黨本次選擇在委員會層面啟動彈劾程序，是不希望此舉對民主黨部分選區的選情造成打擊。

報道指出，這一投票旨在明確定義彈劾調查的範圍，增加調查的權威性。在過去的數月中，眾議院民主黨人已經對特朗普及其助手展開了多項調查，但調查的範疇以及其目標一直非常模糊，這也導致了調查進展緩慢。通過定義彈劾調查，眾議院委員會可以增加此前拒絕作證的官員的壓力，逼迫他們出席聽證會，向國會提供證詞。

另據俄羅斯衛星網9月8日報道，美國眾議院司法委員會準備進行表決，以確定進行彈劾總統特朗普的「參數」。調查結束後該委員會應向眾議院建議是否開始啟動彈劾程序。

美國《政治報》援引多名熟悉討論進程的消息人士的信息首先對此進行了報道。

根據美國法律規定，如果總統違反了憲法，眾議院可以提出彈劾程序。如果眾議院批准彈劾決議，那麼決議將被遞交到參議院。

報道稱，美國曆史上參議院還沒有罷免過任何一位總統。

除了面臨被彈劾的危機外，特朗普的民調支持率也表現不佳。美國有線電視新聞網（CNN）9月10日報道稱，CNN的最新民調的顯示，六成美國民眾認為特朗普不應該連任，還有更多的人說特朗普在兑現競選承諾上做得很糟糕。

俄羅斯衛星通訊社9月6日也曾援引美國民意調查機構拉斯穆森報告進行的一項調查稱，52%的美國人表示，他們不會在2020年總統大選中給現任總統特朗普投票。