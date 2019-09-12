戰爭狂人博爾頓被特朗普解職　中俄伊態度揭曉

9月10日，美國總統特朗普將他的第三任國安顧問博爾頓開除，消息一出輿論譁然。對於博爾頓被開除，中國、俄羅斯和伊朗都持什麼態度呢？

對於，博爾頓（John Bolton）被解職，中國外交部發言人華春瑩9月11日在記者會上回應說，正如中方一再強調的，中美關係保持穩定發展符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。無論誰擔任美國總統國安顧問一職，都希望他為促進中美關係健康穩定發展發揮建設性作用。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在社交網絡推特（Twitter）上說，博爾頓在中國問題上同樣沒有發揮過積極作用，雖然這不是他被解除職務的原因。

胡錫進還說：「我相信那些持極端政治立場的人是偏執狂，很難相處。博爾頓被解僱的消息可能會在白宮引起掌聲。」

《環球時報》也發表了題為《博爾頓被炒，美國國安概念折騰夠了嗎》的視頻說，就強硬程度來說，博爾頓顯然屬於美國當下的鷹中之鷹。特朗普（Donald Trump）總統被普遍認為喜歡「交易的藝術」，他出狠招大招，更多是為了達成交易。但博爾頓充滿對強硬本身的迷戀，他在把總統所希望要做成的交易變成了真正的僵局，以至於連總統都受不了他了。

社評稱，美國這幾年圍繞國家安全的騷動有很大一部分屬於瞎折騰。希望博爾頓黯然離開白宮能引發美國政治精英們的深度思考：美國國家安全的概念是否已經變味了，是否到了應該恢復客觀、理性國安思維的時候？

俄羅斯方面也做出了回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）11日表態說，他並不認為任何一個人的離開，即便是如此高級別的官員，會嚴重影響美國外交政策的調整。他還說，莫斯科仍在尋求方式，擺脱俄美關係的糟糕現狀。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也認為博爾頓的離開不太可能給俄美雙邊關係帶來嚴重變化。「決定美國政策的是總統。」

俄羅斯國家杜馬（議會下院）國際關係委員會第一副主席諾維科夫（Dmitry Novikov）將博爾頓被開除成為「好消息」。他還說：「看看特朗普新的人選是誰，或許會是一個提倡對俄採取更加温和政策的人。」

他說，博爾頓總是反對戰略穩定和武器控管控的協議，認為這些協議沒有必要地舒服了美國，阻止美國展示自己的霸權。

伊朗方面似乎鬆了口氣。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的高級顧問阿什納評論說，這是「美國『極限施壓』戰略失敗的一個明顯迹象。博爾頓被邊緣化，然後被淘汰出局，這並非偶然。」

此外，伊朗政府發言人拉比埃也對博爾頓離任一事予以置評。他不僅將博爾頓形容為「對伊朗發動戰爭和實施『經濟恐怖主義』的最大支持者」，還調侃說，「幾個月前，博爾頓曾放話說，伊朗將在三個月內消失。（不過）現在，我們還在這裏，他已經走了。」

據悉，特朗普9月10日發推文說，博爾頓與他以及政府其他官員意見不合，他要求博爾頓辭職。其實早在2018年3月，特朗普宣布任命博爾頓為國安顧問時，質疑者紛紛給博爾頓貼上標籤：「極端的好戰分子」「鷹派中的鷹派」「戰爭狂人」……華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心專家葛來儀（Bonnie Glaser）甚至警告，「大家要繫好安全帶」。

一年半後的9月10日，當特朗普在推特上宣布博爾頓走人的消息後，連華府周圍人似乎都如釋重負。極端保守的共和黨參議員保羅（Rand Paul）表示，隨着博爾頓走人，「世界範圍發生戰爭（的可能性）都呈指數級下降」。

據美國媒體報道，博爾頓在阿富汗、朝鮮半島、伊朗核問題等外交和安全政策上與特朗普不斷髮生齟齬，是其突遭免職的導火索。