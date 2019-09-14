中美貿易磋商「破冰」關鍵一步 北京連發六文

在北京方面9月13日宣布對美國大豆、豬肉等農產品採購實施加徵關税排除的政策後，中國官方媒體連發多篇文章呼籲雙方良性互動多多益善，強調求同存異是「破冰」關鍵一步。

綜合媒體9月14日報道，中國繼續在新一輪貿易談判前展現和解姿態。美國農業部9月13日證實，中國購買了20.4萬噸美國大豆。路透社援引知情人稱，中國私人買家購買了超過60萬噸美國大豆，將於10月至12月裝運。

對於北京方面放鬆對美國大豆、豬肉等農產品限制，中國媒體新華社、《人民日報》以及擁有官方背景的公眾號同時刊發「中美雙方良性互動多多益善」、「求同存異是中美磋商破冰的關鍵一步」、「以良性互動為中美磋商創造良好條件」、「中美經貿摩擦的這兩天和這兩個中秋」等六篇文章。

新華社9月13日稱，一系列良性互動，顯示出中美雙方落實兩國元首共識、為打破磋商僵局創造良好條件的積極意願。中美需要在更多良性互動中找準解決分歧的正確路徑。中美關係正處在一個關鍵的十字路口，需要拿出更多誠意和行動相向而行，用更多智慧和勇氣為推動磋商 「取得實質性進展」創造良好條件。

「中美雙方良性互動多多益善」，《人民日報》文章指出，中方一貫言出必行，美方亦當懂得一諾千金。中方一直認為，堅持相互尊重、互惠互利，就可以讓良性互動實起來，讓彼此互信多起來，讓磋商條件好起來。

中國環球網稱，中美需要很現實地看待當下的僵局。即使各種原因導致打了貿易戰，也應適可而止。北京和華盛頓顯然都有意結束貿易戰，那麼現在是最需要中美把意志和智慧綜合調動起來，讓強硬身段展現出彈性的時候。

擁有中國官方背景的公眾號「陶然筆記」認為，中美貿易戰已經持續一年半，求同存異是磋商「破冰」的關鍵一步。中國副總理劉鶴9月12日在磋商前將有關議題提前公布，這一舉動十分罕見。「雙方工作層將於下週見面，圍繞貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流。」

文章說，從中秋節到中秋節，從劍拔弩張到幾度轉圜，一年多談談打打，中美之間，尤其是美方的不同選擇，給我們勾勒出截然不同的前景。如果美方能夠更加深刻地認識到「貿易戰沒有贏家」，以冷靜的態度，在平等和相互尊重的基礎上，與中方通過磋商和合作解決問題，那麼這場曠日持久的貿易摩擦，未嘗不會找到實質性解決的辦法。

眼下又來到抉擇的路口，中美磋商能否「破冰」，關鍵在於求同存異。兩條道路，通向兩種不同的前景。

按照中國官方說法，最新一輪中美貿易談判將在10月舉行。