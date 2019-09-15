訪俄前夕 李克強向俄總理送上生日祝福

9月14日是俄羅斯總理梅德韋傑夫的生日，中國國務院總理李克強向他送上生日祝福。據悉，李克強即將訪問俄羅斯。

俄羅斯衛星通訊社9月14日報道稱，據俄羅斯內閣新聞處消息，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）得到了包括中國總理李克強在內的多國國家元首和政府首腦的生日祝賀。

據悉，李克強即將於9月16日至18日對俄羅斯進行正式訪問並舉行中俄總理第二十四次定期會晤。

針對李克強此次訪問，中國外交部副部長樂玉成日前介紹說，李克強總理此訪正值中俄建交70周年和兩國關係開啟新時代之際，是繼中國國家主席習近平6月訪俄後雙方又一次重要高層交往。

樂玉成表示，建交70年來，中俄關系愈加成熟、穩定、堅韌,成為世界上互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一對大國關係。當今世界正面臨百年未有之大變局，國際形勢加速演變,單邊主義、霸凌行徑抬頭,經濟全球化遭遇逆風，地區熱點問題頻發。

樂玉成說，訪問期間，李克強總理將在聖彼得堡同梅德韋傑夫總理舉行中俄總理定期會晤框架內小範圍、大範圍會談,共同簽署並發表《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，出席簽字儀式和共見記者。此外，李克強總理還將在莫斯科會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。