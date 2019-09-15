約翰遜高級顧問談「核選項」：可能會讓國會再次休會

英國媒體引述政府消息人士指出，約翰遜高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）9月13日提及，可能會使用「核選項」，試圖再次讓國會休會，令政府、國會及法院在10月31日脱歐限期前數日陷入法律困境。

甘明斯提及，約翰遜可能會讓國會再次休會。（AP）

英國《星期日每日郵報》（Daily Mail）指甘明斯（Dominic Cummings）9月13日在特別顧問會議時說，若法院裁定約翰遜關閉國會做法違法，或是再受國會議員阻攔，可能會使用行政權力讓國會再度休會。

該報其後再引述首相府消息人士堅稱甘明斯只是說笑，並重申約翰遜已明確表示10月14日復會時，會讓議員有時間討論脱歐問題。

報道又引述白廳消息人士指出，如約翰遜進行「二次休會」，會直接被告上最高法院，這卻是讓國會所人被綑綁在法律糾葛中、讓時間進一步往前推進最易的方法，這樣距離脱歐只剩下兩周的時間。該報引述保守黨員認為這，個想法十分瘋狂，會讓約翰遜即時被該黨黨員推下台。

約翰遜8月向英女王提出延長國會休會期的要求，並在8月28日獲得女王批准，結果引來議員採取法律行動。

英國最高法院將審理有關爭議，本週會舉行3天聽證會。首相府表明，直至最高法院作出裁決前，也不會召回議員復會。