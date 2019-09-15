突尼斯總統選舉　熱門候選人被拘惹質疑

北非國家突尼斯9月15日舉行總統選舉，票站在當地時間早上8時開放，至下午4時關閉。這是該國2011年推翻前總統本阿里並掀起「阿拉伯之春」的浪潮後，第二次舉行總統選舉。是次選舉中有熱門候選人處於被拘留的狀態，有意見認為是次選舉是對這個「最年輕民主國家」的考驗。

突尼斯總統選舉：圖為現任總理沙赫德9月15日在該國首都突尼斯外的城鎮拉馬爾薩一個票站投票。（AP）

是次選舉原定11月舉行，但因該國第一位民選總統埃塞卜西（Béji Caïd Essebsi）7月25日逝世而提早舉行。

突尼斯逾700萬名合資格選民會在26名候選人中選出下一任總統。候選人包括現任總理沙赫德（Youssef Chahed），以及首次代表伊斯蘭復興運動（Ennahdha Party）參選的穆魯（Abdelfattah Mourou）等。倘若沒有任何候選人能在第一輪投票中取得逾半票數，得票最多的兩人會進入11月3日舉行的第二輪投票。

被視為大熱門的傳媒大亨卡魯伊（Nabil Karoui）8月因被控洗黑錢及逃税等被拘押。該國選委會准許其參選，惟法庭在13日作出裁決，指他一定要繼續被拘。他的支持者認為，有人想讓卡魯伊無法拉票。

突尼斯的總統能在外交及國防政策有直接的權力，其他方面由國會選出的總理所管理。國會選舉10月6日舉行。

在「阿拉伯之春」浪潮中，僅突尼斯和平過渡至成立民主政府。不過該國多次發生恐襲影響旅遊業帶來的收入、民眾生活水準自2011年後變差，並苦於高失業率及高通脹。這些都將是下任總統上台後需處理的問題。