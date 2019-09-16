即將與中國建交　所羅門政府準備驅逐台灣大使

台灣與所羅門群島外交關係可能生變消息傳出後，所羅門媒體9月16日援引匿名消息披露，所羅門政府準備驅逐（expel）台灣駐所羅門大使。

據所羅門媒體《島嶼太陽報》（Island Sun）9月16日報道，所羅門政府今天（9月16日）將召開特別核心會議，批准所羅門群島是否轉向中國大陸，如果會議決定轉向，政府將要求台灣大使離開。

報道稱，所羅門政府的藉口是台灣駐所羅門大使廖文哲在干預所羅門內政。總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）認為廖文哲遊說當地政要是「干預內政」，並對此感到失望。

另一方面，所羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）9月15日表達對於受到中國大陸支配的擔憂，呼籲所羅門政府「不要急着做出決定」。

所羅門群島國家廣播電台9月15日稱，台灣駐所羅門「大使館」證實，台灣「外交部次長」徐斯儉率領的高級代表團9月16日將訪問所羅門群島，與所國討論「雙邊關係」現狀。儘管台「外交部」否認此訪是為了「搶救邦交」，但從所羅門群島傳出的消息顯然讓台當局緊張。

《澳洲人報》9月15日披露一份由所羅門群島總理指派的跨黨派小組報告，建議該國在10月1日前與台灣「斷交」，邀請中國在所國首都霍尼亞拉建立外交使團，以配合中華人民共和國成立70周年慶祝活動。該小組認為「如果所羅門群島與中國的外交關係正常化，將會受益匪淺」。

所總理府新聞秘書Alex Akwai表示，內閣希望在總理索加瓦雷9月21日前往美國紐約參加聯合國大會前做出決定。

值得一提的是，華盛頓也將插手該問題。美國駐所羅門大使格雷（Catherine Ebert-Gray）9月10日與索加瓦雷會面，雖然沒有明確要求所羅門群島保留與台灣的「邦交」，但稱台灣是所的「絕佳夥伴」，並警告與中國大陸建交可能面臨挑戰。

台灣媒體中央社引述「美國政府知情人士」的話稱，美國副總統彭斯（Mike Pence）將在聯合國大會召開期間與索加瓦雷會面，當面遊說以協助台灣留住「邦交國」。該消息人士分析稱，現在傳出所羅門考慮在9月與中國大陸建交，可能是索加瓦雷希望能趕在與彭斯會晤前，先讓台所「斷交」成為既定事實。這樣彭斯將難以撼動這個結果。