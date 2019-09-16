特朗普拒絕臨時協議　美媒：中美不可能達成全面協議

中美即將舉行新一輪貿易談判，外界盛傳兩國可能達成一份臨時協議，因為兩國無法簽署一份全面協議。

美國《國會山報》9月15日報道稱，中國拒絕在同美國的貿易談判中讓步，這使得美國總統特朗普（Donald Trump）的砝碼縮水，他正在尋求一份能夠對他的連任前景產生重大影響的協議。隨着2020年大選臨近，特朗普面臨着越來越大的政治壓力，他必須擺脱貿易戰，同時有所收穫，可供展示。

但是，美國戰略與國際研究中心（CSIS）的高級顧問賴因施（William Reinsch）說，但是中國沒有選舉，他們準備用拖的方式打敗美國。

報道稱，中國國家主席習近平以及中國高級官員已經表明，更願意接受經濟增長放緩，而不是為了安撫特朗普做出重大讓步。中國的這個立場或是10月份中美貿易對話的最大障礙。

報道指出，約翰霍普金斯大學中國研究學院助理教授巴爾曼（David Bulman）說，雖然特朗普堅稱美國佔有上風，但是他有可能高估了自己對中國的經濟影響力。「中國相當自信，他們的經濟會運行良好，尤其是在美國2020年大選時。」他還說，特朗普以及很多美國經濟學家都高估了關税對中國的影響，中國經濟放緩更多的是因為其他原因。

報道強調，中國不願意滿足特朗普要求的立場使得兩國達成一份全面協議是不可能的。專家們說，唯一可行的協議就是一份這樣的協議：中國同意購買更多的美國的農產品牲畜，以換取取消關税。

報道稱，美國外交關係委員會貿易專家阿爾頓（Edward Alden）說，但是這樣一份協議對特朗普而言將是一份「尷尬的協議」，會讓他受到民主黨對手的攻擊。

據悉，中美即將於10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）稱這次談判對中美能否簽署協議至關重要。近日來，中美雙方也互相釋放了許多善意，美國推遲了對華關税，中國也購買了美國農產品，同時豁免了一些美國商品的關税。

此外，在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。根據了解該計劃的人士透露，中國官員希望這樣的做法有助於雙方解決一些迫在眉睫的問題，以及化解當前的僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議。「如果我們要簽署協議，我更願意解決所有中國問題。」特朗普還說，很多專家在討論一份臨時協議，就是逐步解決，先簽署容易的部分。「但是沒有什麼難易之分，要麼有協議，要麼沒有協議。」

但是特朗普也說，他會考慮考慮。