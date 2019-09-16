【英國脫歐】與容克共進午餐　約翰遜表謹慎

英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克9月16日在盧森堡共進工作午餐。這是約翰遜7月就任首相以來兩人首次會面。外界預料約翰遜需說明其新構思，取代爭論以久的北愛爾蘭「補底方案」。

約翰遜（Boris Johnson）進入舉行午餐會的餐廳前接受記者訪問，當被問及對其與容克（Jean-Claude Juncker）的會面是否樂觀時，他僅說感覺「謹慎」。

英歐談判前景確是未許樂觀。英國廣播公司（BBC）16日引述消息報道，約翰遜會有與容克商討達成協議的可能，但即使失敗，他會拒絕所有延期的提議。容克15日在接受德國廣播電視台（Deutschlandfunk）訪問則說，沒有可能就英國前首相文翠珊與歐盟達成的協議重新談判。

除了約翰遜及容克，英國脱歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）與歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）同日亦將會面。

英女王在9月9日簽署阻止英國「硬脫歐」的議案，法例列明政府倘無法在10月19日和歐盟就脫歐達成協議，須向歐盟申請延後脫歐期限3個月、至2020年1月31日。但約翰遜多次表明不會延期脱歐，亦不會向歐盟要求延期。

英國脫歐：英國首相約翰遜（左）與歐盟委員會主席容克（右）9月16日在盧森堡一間餐廳共進工作午餐。（AP）