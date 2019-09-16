【逃犯條例】美議員稱對通過《香港人權及民主法案》感樂觀

香港反對《逃犯條例》修訂示威持續，有市民9月8日到美國駐港總領事館請願，呼籲美國國會通過《香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights & Democracy Act）。美國媒體9月16日報道，法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，對通過法案感到樂觀。

美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）9月16日報道，魯比奧表示，有信心法案會獲得絕大多數贊成票，輕鬆在國會通過，並獲總統特朗普簽署。

魯比奧透露，曾經私下與特朗普討論法案，他相信特朗普不會為安撫中國而動用否決權。他說：「白宮表明會簽署法案。」他指自己曾向特朗普提出個人支持通過法案的理由：「既然中國正準備違反1984年與英國簽定的《中英聯合聲明》，哪我們怎能相信他們（指中國）在貿易或其他議題信守承諾？」

他認為，比起通過法案，更大的問題是法案如何執行，包括需要每年檢視香港的人權與民主狀況，對一些實施制裁，例如須對鎮壓負上責任的警員。他又指出，早前港人在美國駐港總領事館的請願，提醒人們美國仍然是全球有力的「民主和自由象徵」。

魯比奧是國會的對華鷹派，他在《逃犯條例》爭議中屢次發聲，曾表示「中方違反香港回歸時所做承諾」，剝削香港的自由民主。

他又曾針對中國華為，提出修訂《國防授權法案》（NDAA），規定列於美國政府特定清單的公司，包括華為，將不能按美國法律就專利問題申請補償，例如不能就侵犯專利權採取法律行動。