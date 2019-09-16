伊朗再扣押運油輪：涉走私柴油往阿聯酋

伊朗再在波斯灣扣押途經該處水域的運油輪。伊朗傳媒報道，一艘載有25萬升柴油的運油輪在大通布島附近被伊朗革命衛隊扣押。它指運油輪涉計劃走私柴油到阿聯酋。

美國總統特朗普9月16日指伊朗須為襲擊沙特阿拉伯石油設施負上責任。伊朗同日表示，該國總統魯哈尼不會在聯合國大會舉行期間與特朗普見面。（Reuters）

伊朗學生通訊社（Iranian Students' News Agency，ISNA）在9月16日報道中引述伊朗革名衛隊官員指出，運油輪現被扣押於波斯灣大通布島附近。11名船員被移送到霍爾木茲甘省（Hormozgan）南部的執法部門。通訊社的報道未有提供更多有關運油輪以及船員身分的資料。

伊朗革命衞隊7月19日在霍爾木茲海峽扣押英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero，前譯因佩羅號），12名菲律賓籍船員被拘留。伊朗國營電視台9月8日報道，德黑蘭政府可能會在完成法律程序後，釋放「史丹納帝國號」。

這艘運油輪被拘，發生在9月14日全球最大石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）位於沙特阿伯的兩處石油設施受襲之後。也門胡塞武裝組織承認動用無人機進行襲擊。不過美國指伊朗才是發動襲擊的一方。

美伊本已處於緊張的關係在進一步變僵。美國總統特朗普（Donald Trump）9月16日在社交網站推文稱有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「子彈已上膛」，正等待進一步驗證。伊朗外交部同日指出該國總統魯哈尼（Hassan Rouhani）不會在聯合國大會舉行期間與特朗普見面。

沙特阿拉伯2015年3月聯同一些阿拉伯國家合組聯軍介入也門內戰，阿聯酋是其中一位重要成員。沙特阿拉伯與阿聯酋等支持也門政府打擊胡塞武裝，然而伊朗支持胡塞武裝對抗也門政府。