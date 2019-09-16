澳議員敦促派海軍赴南海遏制中國 為何甘做美國馬前卒

澳洲一位自由黨參議員9月16日敦促澳動用海軍，遏制中國在南海的行動。中俄專家認為，澳洲主要還是跟着美國的戰略走，牆頭草性質明顯，算是美國的一枚棋子。

南海是連接兩大洋的重要戰略通道，美國在此保持強大的軍事存在。（圖源：Official U.S. Navy）

澳議員敦促動用海軍干預南海

據澳洲媒體「7NEWS」9月16日報道，澳洲一位自由黨參議員敦促澳洲動用海軍，遏制中國在南海的行動。

曾擔任國際發展部長的澳洲參議員費拉凡迪-韋爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）16日表示，中國應該對無視2016年國際法庭的裁決承擔責任。她說，對澳洲及其盟國來說，"妥協永遠不是選項"。

費拉凡迪-韋爾斯說：「我們應該向北京發出呼籲，利用我們的海軍，並與其他國家合作，行使在國際水域無害通行的權利。綏靖絕不能成為一種選擇。」

她說，儘管北京方面保證不打算在太平洋地區建立軍事基地的說法應該被當真，但這一立場的任何改變都將引起嚴重關切。

報道稱，澳洲政府對南海的事態發展表示嚴重關切，但並未點名北京。

在中國一艘石油勘探船及其海岸警衛隊護衛隊駛往越南宣稱的該國專屬經濟區後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）敦促各方尊重國際法。

澳為何甘做美國馬前卒

俄羅斯衛星通訊社9月16日評論稱，這位澳洲參議員的此番言論或引發中澳關係新一輪緊張。

為什麼澳洲試圖干預南海問題？中國上海外國語大學王光林教授認為，澳洲主要還是跟着美國的戰略走，因為在英國衰敗以後，澳洲跟隨的國家主要就剩下了美國。而美國當前採取的戰略是對中國全面圍堵，那麼澳洲也由原來表示要跟着中國進行建設性發展，變成了現在呼籲遏制中國的發展。

王光林指出，無論是作為五眼聯盟的成員，還是自身便有牆頭草的性質，澳洲的自主性、獨立性都要差得多。這應該就是美國戰略的一部分，澳洲也算是美國的一枚棋子。

9月13日中國中秋節當天，美國導彈驅逐艦「邁耶」號（USS Wayne E. Meyer）以確保國際「航行自由」為藉口，進入中國西沙群島領海。中國人民解放軍南部戰區海空兵力對美艦全程進行跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

俄羅斯戰略問題研究所專家弗拉基米爾•耶夫謝耶夫指出，美國顯然是有意加劇南海局勢。他說，美國的這些行動都是對中國的挑釁。美國的盟國也加入進來，澳洲是其中之一。