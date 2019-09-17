美國國務院點名批評　稱阿里巴巴百度騰訊或從事間諜活動

美國以國家安全為由，圍堵中國電訊商兼科企華為。美國媒體Quartz 9月13日報道，美國國務院有官員指控阿里巴巴、百度、騰訊等中國科網企業或為北京政府從事間諜活動，可能擴大針對中國科技的審查範圍。

報道引述美國國務院9月11日發布的文件指出，隸屬國務院的國際安全和不擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）助理秘書福特（Christopher Ashley Ford）在華盛頓一場會議上曾表示，除了華為之外，美國也應該注意阿里巴巴、百度、騰訊和中興通訊（ZTE）等中國科技公司。

福特指出，不論是實際上還法律上，這些中國科網巨頭可以在某些方面或目的上充當國家、甚或更準確地說是中共的武器，幫助當局發展、建立和維護用作監察和控制社會的技術。他續指，這些企業只要在北京的要求下，便無法拒絕提供協助，藉此發展「中國夢」或「中國模式」，而隨着中國向世界輸出其產品及服務，相關的安全和人權問題也因而產生。

對於上述指控，華為發言人指公司遵守中國政府的法律及繳付相關税款，強調沒有任何國家或政黨在華為擁有決策權，公司並非由外部勢力擁有。阿里巴巴對報道不予置評，騰訊、百度及中興則拒絕回應。有分析認為，美國國安機構或會以看待華為的方式對待這幾間中國科網公司，或令他們更難投資或與美國企業做生意。

中國外交部發言人華春瑩16日回應指，福特的言論罔顧事實，肆意抹黑、歪曲中國的內外政策，鼓譟中國威脅，充分暴露出美國內一些人頑固保持冷戰零和思維，並批評美國在沒拿出威脅國家安全的證據下，濫用國家力量打壓華為。