金正恩寫親筆信邀請訪朝　特朗普：還沒準備好

韓媒稱，朝鮮領導人金正恩曾寫親筆信邀請美國總統特朗普訪問朝鮮。但是特朗普9月16日回應說，他還沒有準備好。

美國總統總統特朗普（Donald Trump）被問到美朝關係問題。當被問到朝鮮領導人金正恩是否已經邀請了他訪問朝鮮時，特朗普說不願置評，但是也強調他和金正恩關係很好。

當被問到是否願意去朝鮮時，特朗普說，可能不會去，現在還沒有準備好，但是有可能在未來的某個時間去，這取決於發生的事情。

特朗普還說，他確定金正恩也會願意來美國。

據韓國媒體9月16日報道，朝鮮領袖金正恩8月曾向美國總統特朗普發親筆信，邀請他訪問平壤，並舉行第三次「特金會」。

韓國《中央日報》引述消息人士指，金正恩在8月8日曾經透過專人，向特朗普送上長達3頁的親筆信，提及韓美聯合軍演（8月11至20日）結束後將不再試射導彈，而在這封信發出一週後，金正恩再向特朗普發出另一封親筆邀請信，此舉非常罕見。

消息人士續指，暫時未知金正恩是建議在平壤召開第三次「特金會」，還是在會面後邀請特朗普訪問平壤。

特朗普8月8日收到金正恩的來信後，他8月10日在社交網站講述信件的內容，他稱金正恩希望兩人會在美韓軍演結束後會面，又指金正恩在信中有為試射短程彈道導彈的事致歉。特朗普稱，他期待在不久後與金正恩會面。

雖然特朗普表示暫時不會去朝鮮，但是他9月12日也表示，願意在2019年內再次與朝鮮領袖金正恩會面，商討朝鮮半島無核化問題。