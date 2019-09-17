美日舉行地對艦軍演　日媒：刻意選址中國隔壁

美日地對艦軍演旨在牽制中國海洋活動，圖為中國遼寧艦航母編隊。（新華社）

日本陸上自衛隊當地時間9月17日在日本熊本縣大矢野原訓練基地，聯合美軍展開地對艦戰鬥軍演。這是美日地對艦聯合軍演首次在日本舉行。第一次美日地對艦軍演2018年在美國舉行，此次選在距離中國較近的日本舉行，目的是牽制中國。

據日本《朝日新聞》9月17日報道，地對艦導彈訓練是美日實戰軍演「東洋之盾2019」（Orient Shield 2019）的一部分。美國方面派出了地對艦導彈地面部隊，在日本舉行的聯合軍演中，首次使用高機動性火箭炮系統「海馬斯」（HIMARS）。日本方面則派出了最新型的「12式地對艦誘導導彈」。

報道稱，此次美日地對艦聯合軍演瞄準的是加強海洋活動的中國。近年，在日本西南島嶼附近，中國軍艦在沖繩島和宮古島之間進行常態化航行。2016年12月以來，中國航母遼寧艦已經3次穿行宮古海峽。2018年，中國還派出核潛艇進行潛航。

此外，報道還稱，在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍，中國公務船多次侵入日本領海。在此背景下，陸上自衛隊正在向鹿兒島縣的奄美島、宮古島及石垣島部署本次軍演中運用到的12式地對艦誘導導彈。

報道指出，2018年，美日首次地對艦聯合軍演在美國舉行，本次選在日本舉行，就是為了在中國海洋活動的前線展示美日合作，從而起到牽制中國的作用。