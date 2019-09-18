庫德洛：日美首腦擬25日在紐約聯大會議期間會談

美國白宮經濟顧問庫德洛9月17日表示，總統特朗普和日本首相安倍晉三計劃25日在紐約參加聯合國大會期間舉行會談。預計兩人將簽署貿易協定。

庫德洛指特朗普和安倍晉三擬9月25日在紐約參加聯合國大會期間會晤。（Reuters）

共同社報道，庫德洛（Larry Kudlow）17日在華盛頓舉行的日美商界會議上發表演講後，向媒體指「可能會有非常好的消息公佈」，對貿易協定表示非常期待。他又指，對美日商討貿易協定時，雙方關係變得更緊密不感意外。

對於美方是否會承諾對日本輸美汽車不加徵關税，他表示「下週或許會有分曉」。日本外相茂木敏充17日預計稱，將制定寫入美方不啟動加徵關税內容的文件。

日美貿易談判在2018年9月的首腦會談上決定啟動關税談判，部長磋商則於今年4月開始。雙方8月達成框架協議，兩國將開啟70億美元的商品市場，包括農業、工業與電子貿易。不過協議並不會移除現時美國向日本汽車和主要汽車零件徵收的2.5%關税。

美國白宮在9月17日發表通知，表示特朗普未來數周將與日本簽署貿易協議，其中包括電子貿易的協議，意味兩國的貿易協定將會在短期生效。

庫德洛還透露，19日將在華盛頓啟動的中美經貿問題副部級磋商計劃為期兩天，持續到20日。