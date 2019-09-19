【美國減息】特朗普再批聯儲局　鮑威爾：未見到有需要連串減息

美國聯邦儲備局9月18日議息後，一如市場預期減息0.25釐，為今年第二次減息行動。曾表示希望將利率降至接近零的美國總統特朗普（Donald Trump）隨即在Twitter批評聯儲局及主席鮑威爾（Jerome Powell）沒膽識。鮑威爾則指出，目前未見到有需要連串減息的信號。

特朗普帖文批評，聯儲局及鮑威爾在這次減息再次失敗，認為他們沒膽量、沒觸覺也沒視野。他此前表示，聯儲局應該將利息降至零或者更低，然而再開始融資債務，並認為美國應該由始至終都支付最低的利息。

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No 「guts,」 no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月18日

鮑威爾在議息會後見記者，表示如果經濟轉壞，聯儲局或需要採取一系列減息行動，惟目前仍未見到需要連串減息的信號。他指出，聯儲局高度依賴經濟數據，作為判斷貨幣決策的依據。他指出，自己與其他聯邦公開市場委員會（FOMC）成員已準備好隨時要連串減息，以應對經濟掉頭下行情況；惟目前未見經濟有逆轉的跡象，亦不預期情況出現，而FOMC多數成員認為經濟以強勁的增長速度運行。

這次聯儲局2019年內第二次減息，同時是3年來最多反對票的一次，其中2票要求維持利率不變，1票要求減息半釐。當局聲明指出，通脹低於2%，勞動市場仍然強勁，經濟活動一直以温和速度增長，但稱環球經濟走弱，企業固定投資及出口減弱，局方有需要透過減息推動經濟持續增長。