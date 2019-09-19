中美代表19日開始會晤 廖岷訪美陣容和美方牽頭人揭曉

中美副部級的官員將於9月19日在華盛頓會晤，為10月份的第13輪中美貿易談判鋪路，媒體也透露了這次中美談判的陣容和主題。

英國路透社9月19日報道稱，美國和中國的副部級官員19日將在華盛頓重啟面對面的會晤，19日和20日的會晤旨在給10月初更高級別的會晤鋪路。

報道稱，中國財政部副部長廖岷率領了一個大約有30名中國官員的團隊訪美，將於19日早上開始在美國貿易代表辦公室與美方官員會晤。美方官員將由美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率領。

報道指出，一名熟悉會晤計劃的消息人士透露，這次會晤有可能重點聚焦農產品，包括美國要求中國大宗購買美國的大豆以及其他農產品。

報道稱，為期兩天的兩場談判將涉及農業問題，而只有一場談判的內容將涉及加強中國知識產權保護和結束美國技術向中國企業強制轉讓的核心變革。

該消息人士稱：「農業會議佔據很長的時間。」他還補充說，其中一個會議還將重點討論美國總統特朗普（Donald Trump）的要求，即中國停止向美國出口合成阿片類芬太尼。

據悉，中國商務部9月17日就宣布，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本週三（9月18日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

中國國務院副總理劉鶴將於10月初赴美談判，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行第13輪談判，姆努欽說這次談判對中美能否達成協議至關重要。

關於本週的中美會晤，美國《政治報》網站9月12日報道稱，一名消息人士說，雙方將討論一項潛在的初步協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

據悉，在美國鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）被踢出白宮後，中國提出了談判新思路。《華爾街日報》9月12日報道稱，中國正在尋求將與美國談判的範圍縮小到只涉及貿易問題，把更棘手的國家安全問題拿出去單獨處理，以期能夠打破與美國的談判僵局。

與此同時，美國官員也在考慮一份有限協議。彭博社9月12日報道稱，據5名消息人士透露，特朗普政府官員討論了向中國提供一份有限的貿易協議，該協議會推遲甚至首次撤回一些關税，換取中國在知識產權以及購買農產品的承諾。

但是美國總統特朗普9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議，但也會考慮臨時協議。