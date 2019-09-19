【殺人回憶】韓國華城連環殺人案疑犯正在服刑　屬模範囚犯

韓國電影《殺人回憶》所描述的懸案「華城連環殺人案」終於有所進展。韓國警方9月18日宣布根據DNA鑑定結果鎖定疑兇。涉嫌殺死多名女子的疑犯目前因另一宗強姦和謀殺罪而被判入獄。釜山監獄19日指，疑犯於獄中表現良好，是「模範囚犯」。

韓聯社報道，疑犯因1994年姦殺小姨被判處無期徒刑，1995年起於釜山監獄服刑，與其他人共同囚禁。監獄表示，疑犯服刑24年期間表現良好，並無違規紀錄，若非被判無期徒刑，有機會獲假釋。

報道也指，疑犯從未向監獄職員或其他人提起「華城連環殺人案」。監獄得知有關消息後亦感到十分驚訝。其中一名官員透露，疑犯面臨警方調查亦顯得冷靜，與平常無異。警方指，疑犯否認涉案。

《殺人回憶》原型案件：「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》。（視覺中國）

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「華城連環殺人案」發生在1986年至1991年期間，疑犯在京畿道華城附近先後殺害10名女性，僅有1人倖存。由於警方最終未能在法律追訴期內破案，結果此案件在2006年4月2日被迫終止偵查，並成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案。

「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN《Signal》、2017年tvN《隧道》等。