美媒：中國扣留一名聯邦快遞機師　疑涉非法運送彈藥

《華爾街日報》引述知情人士報道，中國當局9月12日在廣州扣留一名美國聯邦快遞（FedEx）機師，指他涉嫌非法運送彈藥，並對他展開刑事調查。

報道引述知情人士指，涉事機師霍恩（Todd A. Hohn）曾為美國空軍效力，上週在廣州完成送貨工作後，在等候乘搭國泰港龍航空客機返回香港住所期間被當局拘捕。霍恩家庭在佛羅裏達州的一名律師確認霍恩在中國被捕的消息。

據知情人士透露，霍恩被捕時，在其託運行李中被搜出用於低功率氣槍的非金屬顆粒。中國當局指控他涉嫌非法運送彈藥，並對他展開刑事調查。報道續指，霍恩當日被中國保安官員拘留，官員們護送他到預先安排好的行政休息室並與他面談，同時保留他的護照，手機和其他通訊設備。知情人士指，霍恩之後再被安排到一間酒店房間入住，並且被告知不準離開中國大陸，直至調查完結。

聯邦快遞沒有即時回應查詢。在廣州白雲國際機場的公安部門則表示，自9月12日起沒有拘留任何美國人；機場海關表示當日沒有收到與彈藥相關的案件；中國入境部門則拒絕評論事件。

報道指，拘留事件發生正值中美展開新一輪貿易談判前夕，同時為聯邦快遞帶來更大壓力。在5月期間，中國電訊商華為發現有內部郵寄的包裹被聯邦快遞轉送至美國，事後公司發聲明道歉，強調只是誤寄；6月時，聯邦快遞拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國，中國政府隨後對聯邦快遞展關調查，事件引發連串風波。