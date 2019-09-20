美國華盛頓槍擊案1死5傷　現場距離白宮僅3公里

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國華盛頓哥倫比亞高地（Columbia Heights）9月19日晚上發生槍擊案，新華社引述當地警方稱，案中至少6人死亡。路透社則報道，槍擊事件中有1人死亡、5人受傷。

來自現場的傷亡數字消息似乎有點混亂。當地電視台霍士第五引述警方報道有6人中槍。新華社引述當地警方報道，案中至少6人被殺。路透社報道，事件中1人死亡、5人受傷。

路透社報道，暫時未知肇事槍手是否已經被捕，但來自執法部門的一名消息人士向路透社指出，當局不認為案中仍在正在行動中的槍手。消息人士指5名傷者應無生命危險。

當地電視台WJLA-TV在推特（Twitter）帳戶上發布照片，可見救護車將傷者運離現場，並指有大批警員接報到場應對。

案發地點位於華盛頓第十四街與哥倫比亞道的附近，距離白宮約3公里。

↑↑↑美國廣播公司第七台記者在推特（Twitter）上報道現場實況。

↑↑↑美國廣播公司第七台記者在推特（Twitter）上報道現場實況。從相片可見，警員在案發後接報到場調查。

美國14歲少年槍殺5名家人後自首　犯案手槍未尋回
德州槍擊案增至7死　案件不涉恐怖主義
美國費城槍擊案至少6名警員中槍　居民形容如同戰爭
美逾200市長籲參議院加緊立法控槍　麥康奈爾拒絕
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。