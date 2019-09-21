美國網民佔領神秘51區活動　2百萬鍵盤戰士報名　現身百多人

美國網民發起在9月20日闖入美軍位於內華達州的神秘基地51區（Area 51），高達200萬人在Facebook響應，希望找出有關外星人的「真相」，但很明顯大部分人都是鍵盤戰士，人山人海的場面沒有出現，準時響應活動、9月20日凌晨現身在「51區」大閘外的僅有150人。警方拘捕5人。

3人涉企圖闖入基地禁區

路透社報道，在9月19日至20日的兩天內，約有3000名外來訪客前往「51區」基地附近一帶，但真正響應Facebook活動、在9月20日凌晨3時到達「51區」大閘外的民眾，約有150人。

內華達州林肯縣警官李（Kerry Lee）表示，大部分民眾行為良好，只有少數例外。事件中有5人被捕，他稱，有3人是因為涉嫌企圖闖入「51區」而被逮捕，另外2人分別因為在大閘外小便及醉酒鬧事而被捕。

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雖然準時現身活動的人不多，雷聲大雨點小，但也吸引數千人在該兩天內湧入基地附近的小鎮，節日氣氛濃厚，不少人扮鬼扮馬，裝扮成外星人或高舉有關外星人的道具，又有人舉牌稱要從政府手中拯救外星人等。

美國在內華達試飛訓練區（Nevada Test and Training Range）的秘密軍事據點「51區」（Area 51），向來被指是研究外星人的基地，甚至傳言外星人被扣押在此。這次「佔領51區」活動讓當地附近的寧靜小鎮變得熱鬧，也產生商機，有人在附近舉辦賣票的音樂會等。